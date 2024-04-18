اليوم السابع
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الخميس، 18 أبريل 2024 02:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تونس تحتل المرتبة الـ 10 عالميا على مستوى الإنتاج العلمي خلال 2023

الخميس، 18 أبريل 2024 02:00 ص
تونس تحتل المرتبة الـ 10 عالميا على مستوى الإنتاج العلمي خلال 2023 تونس - أرشيفية
أ ش أ

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قال المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي بتونس الشاذلى العبدلى إن بلاده احتلت المرتبة العاشرة عالميا من بين 132 دولة خلال عام 2023 على مستوى الإنتاج العلمي .

وأضاف العبدلي - في تصريحات الأربعاء، على هامش مشاركته في انطلاق برنامج البحث العلمي الشبابي - أن أهم التحديات تكمن في التفاعل بين هياكل البحث والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، وكيفية توظيف البحوث خدمة للمجتمع والاقتصاد والوكالة ساعية لإزالة هذه المشكلة من خلال السعي لتكوين كفاءات للربط بين الطرفين .

وأشار إلى أن مشروع swafi الممول من الاتحاد الأوروبي يسعى لخلق القيمة المضافة من البحث العلمي والابتكار من خلال التشجيع الشباب على إنشاء المشروعات ، حيث جرت إقامة 230 مشروعا مع إعطاء منحة 1700 دينار شهريا للطلبة الباحثين لمدة 24 شهرا.

وتابع إن الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي تسعى من خلال مشروع swafi لخلق فرص إبداعية لدى الأطفال والشباب بالمؤسسات التعليمية والجامعية ، مشيرا إلى أن فرص التمويل بتونس موجودة لكن يجب تقديم مشروعات فعالة وهامة للانتفاع بها.







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الشاذلى العبدلى




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