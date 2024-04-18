تمهيدا للتعميم بالمواقع النائية.. مشروعات تجريبية للطاقة الشمسية بآبار البترول

كتبت -مروة الغول

يستهدف قطاع البترول ترشيد استهلاك الوقود البترولي وتوليد طاقة مستدامة وذلك من خلال تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية آبار الإنتاج، حيث تم تنفيذ مشروعين تجريبيين بقطاع البترول لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية آبار الإنتاج.. وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..



1- استخدام التقنيات الحديثة وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة.

2- استخدام أنظمة الخلايا الشمسية لتغذية الآبار نهاراُ .

3- استخدام البطاريات لتخزين الطاقة بما يوفر تغذية كهربائية للآبار على مدار 24 ساعة.

4- دراسة النتائج تمهيداً لتعميم التجربة على مختلف مواقع الإنتاج النائية، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وتقليل استيراد المواد البترولية .

6- الاستغناء عن مولدات الديزل بشكل كامل و تحقيق المردود الأمثل بيئياً واقتصادياً للشركات.

ويُعد التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول أحد أهم المحاور التي يتم العمل عليها من اجل الاستفادة من الموارد البترولية في تعظيم مشروعات القيمة المضافة وخفض كميات السولار المستخدمة لتوليد الكهرباء في مواقع الإنتاج البترولي بما يحقق التكلفة التشغيلية المُثلى.