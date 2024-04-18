تطوير مصانع السبائك الحديدية يضاعف الإنتاج ويرفع الصادرات لـ200 مليون دولار

كتب عبد الحليم سالم

تعد الشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام واحدة من أهم الشركات المصنعة لسبيكة الفيروسيليكون، حيث تمتلك الشركة أربعة أفران كل منها 21.5 ميجا فولت أمبير، لإنتاج 48800 طن فيروسيليكون فى العام.

ويعتبر مصنع الفيروسيليكون – ايفاكو – أكبر مركز صناعي متكامل لإنتاج سبائك الفيروسيليكون في الشرق الأوسط، وتزايد كمية الصادرات للخارج خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 81% من كمية مبيعات الشركة الإجمالية.

كشف المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية أن الفترة المقبلة من المنتظر ضخ استثمارات جديدة في مصانع السبائك، لزيادة الإنتاج والصادرات لنحو 200 مليون دولار، مشيرا إلى أن منتجات السبائك الحديدية المصرية تعد الأهم عالميا وعليها طلب متزايد، مما يستلزم التوسع في تدشين أفران جديدة والاستفادة من تشجيع الدولة للتصدير.

وأضاف الفقي أن المنتج الرئيسي للمصانع سبيكة الفيروسيليكون وتبلغ الطاقة الإنتاجية 48800 طن سنوياٌ، أما المنتج الثانوي غبار السيليكا وتبلغ الطاقة الإنتاجية 18000 طن سنويا.

يشار إلى أنه يتم إنتاج سبيكة الفيرو سيليكون 73% – 65% – 45% – 70 % ناعم وسيليكون : 73% حد أدنى – 65 % حد أدنى – 45 % حد أدنى وألمونيوم 1.5 % حد أقصى و كربون 0.15 % حد أقصى والفسفور 0.03 % حد أقصى و الكبريت 0.03 % حد أقصى، اضافة الى بودرة السيلكا وتبلغ الطاقة الإنتاجية 25000 طن سنويا. وهى منتجات يتم تصديرها للخارج مما ساهم فى ارتفاع ارباح وايرادات الشركة.

وبحسب البيانات الواردة على موقع الشركة الرسمى فإن الفرن الأول والثاني تم تشغيلهما في النصف الأول من عام 1987، والفرن الثالث والرابع تم تشغيلهما في النصف الثاني من عام 1988.