تحصين 362.6 ألف رأس ماشية بالشرقية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الشرقية - إيمان مهني

حصنت مديرية الطب البيطري بالشرقية 362 ألف و595 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، عقب مرور شهر من انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين.

وأشار الدكتور إبراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه في إطار الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 19 مارس 2024، وقامت المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 362 ألف 595 رأس ماشية ما بين تحصين 183 ألف و595 رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و178 ألف و998 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 6676 رأس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد 2211 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.