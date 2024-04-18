تحسين الهوية البصرية بالدائرى استعدادا لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار العمل على تحسين الهوية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل وذلك في المسافة ما بين اول طريق الاوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلومتر من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي و 6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة .

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه استعدادًا لافتتاحه.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير الهوية البصرية للطريق الدائرى، تتم بالتعاون مع جامعة عين شمس طبقا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لانجاز الاعمال بها وفقًا لجدول زمنى محدد سينتهى بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير، ويتضمن دهان المبانى على جانبى الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الاعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة ، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية حيث يعد افتتاحه حدثا ضخما سيجذب دائرة الضوء عالميًا لمصر، ويعكس النقلة الحضارية التى تسعى مصر لتحقيقها.



أعمال تطوير الهوية البصرية



تحسين الهوية البصرية بالطريق الدائري