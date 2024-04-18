اليوم السابع
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تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص قرب محطة سكة حديد الجيزة

الخميس، 18 أبريل 2024 10:46 ص
تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص قرب محطة سكة حديد الجيزة اسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شخص بالقرب من محطة السكة الحديد فى الجيزة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بالقرب من محطة السكة الحديد بالجيزة.

 

انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وعثر على جثة شخص به كسور وكدمات، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب مصرعه، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
 







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