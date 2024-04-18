تبدأ 1 يونيو وتنتهى 15 يوليو.. تفاصيل جدول امتحانات الثانوية الأزهرية

كتب لؤى على

تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية يوم السبت 1 يونيو القادم، وحدد قطاع المعاهد الأزهرية ما يقرب من 600 لجنة على مستوى الجمهوريةلاستضافة الامتحانات، كما ستتم عملية التصحيح عقب انتهاء الامتحانات، حيث من المتوقع أن يتم إعلان النتيجة فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

وكان الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2023- 2024، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 1 يونيو، وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، على أن يمتحن طلاب القسم الأدبى فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات 15 يوليو وتتوقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الأحد 30 يونيو احتفالا بالثورة.

ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى 16 يوما، بينما القسم الأدبى فى 14 يوما.

ويبدأ طلاب القسم العلمى امتحاناتهم يوم السبت 1 يونيو بمادتى الفقه والحديث، ثم يوم الاثنين 3 يونيو بمادة القران الكريم، ويوم الأربعاء 5 يونيو مادة الجبر والهندسة الفراغية، ويوم السبت 8 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية، والاثنين 10 يونيو الاستاتيكا، والأربعاء 12 يونيو الأدب والنصوص، والسبت 22 يونيو الفيزياء، والاثنين 24 يونيو التوحيد، والأربعاء 26 يونيو النحو، ويوم السبت 29 يونيو الاحياء، ويوم الاثنين 1 يوليو البلاغة، ويوم الأربعاء 3 يوليو مادة التفاضل والتكامل، ويوم السبت 6 يوليو مادة الديناميكا، ويوم الاربعاء 10 يوليو الكيمياء، ويوم السبت 13 يوليو الصرف، الاثنين 15 يوليو مادة التفسير.

أما طلاب القسم الأدبى يبدأون امتحاناتهم يوم الأحد 2 يونيو بمادتى الفقه والانشاء، ويوم الثلاثاء 4 يونيو القرآن الكريم، والخميس 6 يونيو البلاغة، الأحد 9 يونيو الجغرافيا للمبصرين، والثلاثاء 11 يونيو النحو، والخميس 13 يونيو الحديث،الاحد 23 يونيو التاريخ،الثلاثاء 25 يونيو الفلسفة والمنطق، الخميس 27 يونيو الأدب والمطالعة والنصوص، والأحد 2 يوليو اللغة الأجنبية الاولى ، الثلاثاء 9 يوليو اللغة الأجنبية الثانية، والخميس 11 يوليو الصرف، والأحد 14 يوليو التفسير.