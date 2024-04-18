تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب فى مشاجرة بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

أجلت محكمة جنايات الفيوم، اليوم، الخميس، ثانى جلسات محاكمة 4 متهمين بتهمة قتل شاب بطعنة فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال واستخدام الألعاب النارية، وذلك لدور الانعقاد في الأول من مايو المقبل، لمناقشة الطب الشرعى وسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

انعقدت الجلسة برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، وعضوية المستشارين محمد علي الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وخالد محمد عبد السلام، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وبحضور المتهمين: "إسلام شعبان رمضان ، محبوس ، و أحمد حمدي عبد السلام ، محبوس ، و محمد عيد رمضان ، هارب ، و أحمد شعبان رمضان ، محبوس"

كان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور قسم الفيوم "أول" بمقتل "أحمد ع أ" – 40 عاما – سائق – مقيم بمنطقة دار الرماد بمدينة الفيوم.كشفت تحريات المباحث والتى أشرف عليها مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم، أن خلافا نشب بين المجنى عليه وعائلة القاتل ويدعى إسلام م أ – 30 عاما على خلفية سقوط صاروخ العاب نارية على نجل المجنى عليه وهو ما أدى لنشوب مشاجرة خلال اليوم الثانى من شهر رمضان.

وأشارت التحريات، إلى أن زوجة المتهم أخبرت زوجها بما حدث، فانطلق مسرعا صوب منزل المجنى عليه و حدثت بينهما مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن مقتله وإصابة شقيقه وأحد الجيران نتيجة الطعن بالسكاكين.

جرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الفيوم العام، والتحفظ على المتهم داخل قسم الجراحة بنفس المستشفى وأخطرت نيابة قسم الفيوم، وقرر أنور صلاح وكيل النيابة استدعاء الطبيب الشرعى لتشريح جثة القتيل ومباشرة.