اليوم السابع
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بوريل يحذر: الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية

الخميس، 18 أبريل 2024 01:24 م
بوريل يحذر: الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية جوزيب بوريل
روما (أ ش أ)

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حذر منسق السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل اليوم الخميس، من أن منطقة الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية، وأن على القادة الأوروبيين أن يطلبوا من إسرائيل ردا منضبطا على الغارات الجوية الإيرانية.

وقال بوريل فى تصريح للصحفيين أدلى به لدى وصوله إلى إيطاليا للاجتماع مع وزراء خارجية مجموعة السبع ونقلته شبكة سى إن إن الأمريكية، لا يمكننا التصعيد خطوة بخطوة حتى نصل إلى حرب إقليمية، نحن على حافة حرب إقليمية بالشرق الأوسط من شأنها أن ترسل موجات صادمة إلى بقية العالم، ولكن بشكل خاص إلى أوروبا.

ولفت منسق السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى إلى أن الكارثة الانسانية مازالت مستمرة فى قطاع غزة..مشيرا إلى أن الدعم الإنساني زاد بشكل طفيف للغاية لكن المساعدات التي تصل إلى القطاع غير كافية على الإطلاق.

وتأتي تصريحات بوريل على خلفية التصعيد بين طهران وتل أبيب بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل ردا على استهداف الأخيرة قنصليتها في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري.







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