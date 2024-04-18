بلومبرج: الشيكل الإسرائيلى الأدنى فى 5 أشهر أمام الدولار

وكالات

تراجع سعر صرف العملة الإسرائيلية أمام نظيرتها الأمريكية، اليوم الخميس، وجرى تداول الدولار عند 3.77 شيكل إسرائيلى، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر الماضى، بحسب بيانات وكالة "بلومبرج".

وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 0.33% إلى 3.7797 شيكل، وبذلك تكون العملة الإسرائيلية قد سجلت أدنى منذ 14 نوفمبر من العام الماضى.

وتتعرض العملة الإسرائيلية لضغوطات فى ظل ارتفاع الدولار، وزيادة التوتر مع إيران، وعلى خلفية التداعيات الاقتصادية للحرب على قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلى منذ 7 أكتوبر الماضى شن حرب مدمرة على قطاع غزة مستهدفا المدنيين ما خلف عشرات آلاف القتلى والجرحى وأزمة إنسانية غير مسبوقة.