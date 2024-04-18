اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 أبريل 2024 06:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بلومبرج: الشيكل الإسرائيلى الأدنى فى 5 أشهر أمام الدولار

الخميس، 18 أبريل 2024 05:38 م
بلومبرج: الشيكل الإسرائيلى الأدنى فى 5 أشهر أمام الدولار الشيكل الإسرائيلى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجع سعر صرف العملة الإسرائيلية أمام نظيرتها الأمريكية، اليوم الخميس، وجرى تداول الدولار عند 3.77 شيكل إسرائيلى، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر الماضى، بحسب بيانات وكالة "بلومبرج".

وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 0.33% إلى 3.7797 شيكل، وبذلك تكون العملة الإسرائيلية قد سجلت أدنى منذ 14 نوفمبر من العام الماضى.

وتتعرض العملة الإسرائيلية لضغوطات فى ظل ارتفاع الدولار، وزيادة التوتر مع إيران، وعلى خلفية التداعيات الاقتصادية للحرب على قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلى منذ 7 أكتوبر الماضى شن حرب مدمرة على قطاع غزة مستهدفا المدنيين ما خلف عشرات آلاف القتلى والجرحى وأزمة إنسانية غير مسبوقة.







الشيكل الإسرائيلى

إيران

تل أبيب

طهران

الدولار




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة