بروتوكول تعاون بين جهاز مدينة طيبة والجامعة التكنولوجية لتبادل الخبرات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد جهاز مدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة طيبة التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالى بالأقصر، لتنظيم العمل وتبادل الخبرات والمشاركات المجتمعية بين الجهاز والجامعة، وذلك بناءاً على توجيهات المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي ضوء حرص الهيئة على الارتقاء بالأداء المؤسسي لقطاعات الهيئة وأجهزتها، واقتراح سبل التميز والتحسين المستمر للأداء المؤسسي بالهيئة وأجهزتها طبقاً لرؤية مصر 2050.

ويقول المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، إنه تم توقيع البروتوكول فى إطار برامج التطوير المؤسسي الذي يقوم بها جهاز مدينة طيبة الجديدة، بالاشتراك مع إدارة التطوير المؤسسي بالهيئة، والذي من ضمن بنوده تفعيل دور المشاركة المجتمعية مع المنظمات والجهات والجمعيات العاملة بالمدينة، ومنها جامعة طيبة التكنولوجية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة طيبة الجديدة .

وقام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، بتوقيع بروتوكول تعاون بين جهاز مدينة طيبة الجديدة وجامعة طيبة التكنولوجية بالمدينة، وذلك لتنظيم العمل وتبادل الخبرات والمشاركات المجتمعية بين الجهاز والجامعة، كما يساعد هذا البروتوكول على إتاحة البيانات لطلاب وباحثى الجامعة، وتسهيل القيام بالتدريب الميداني والزيارات العلمية لمرافق ومواقع المدينة والاستفادة من الأبحاث العلمية في تنمية المدينة والاستفادة من تصميم البرامج المهنية والدورات التدريبية في مجال الإدارة والتحول الرقمي وغيرها لخدمة فئات المجتمع المختلفة، وأعرب رئيس الجهاز عن سعادته بتوقيع ذلك البروتوكول الذي يخدم المدينة وسكان المدينة في شتى المجالات.

وكان قد أعلن جهاز مدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، عن طرح قطع أراضى متوسطة بمدينة طيبة الجديدة بعدد 180 قطعة بمتوسط مساحة تتراوح من 209 م2 حتى 265 م2 بمنطقة ( و ) بالحى السابع منطقة 620 فدان، وذلك تحت إشراف ومتابعة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس الجهاز، وقال جهاز مدينة طيبة، إنه يصل مبلغ مقدم جدية الحجز إلى 25000 جنيه بجانب 500 جنيه مصروفات دراسة لا ترد، ويصل سعر المتر إلى 2180 جنيه بخلاف نسب التميز، و يتراوح ثمن قطع الأراضى المطروحة من 465 ألف حتى 634 ألف، ويتم الانتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ خلال 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وتصل عدد الأدوار إلى ( أرضى + 3 متكرر)، ويبدأ الحجز من خلال الموقع الإلكترونى فى الفترة من 1 أبريل الجارى وحتى 30 مايو المقبل.



بروتوكول تعاون بين جهاز مدينة طيبة والجامعة التكنولوجية بالأقصر



بروتوكول تعاون بين جهاز مدينة طيبة والجامعة التكنولوجية