اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بايدن يؤكد دعمه لتمرير التشريع المكمل للأمن القومى للحصول على دعم لإسرائيل

الخميس، 18 أبريل 2024 09:46 ص
بايدن يؤكد دعمه لتمرير التشريع المكمل للأمن القومى للحصول على دعم لإسرائيل بايدن
واشنطن (أ ش أ)

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أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، دعمه القوى لتمرير التشريع المكمّل للأمن القومى الأمريكى للحصول على دعم حاسم لإسرائيل وأوكرانيا وتوفير المساعدات الإنسانية التى يحتاجها الفلسطينيون بشدة فى غزة وتعزيز الأمن والاستقرار فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.

وقال بايدن، حسب ما نشره البيت الأبيض فى بيان، اليوم الخميس، إن إسرائيل تتعرض لهجمات غير مسبوقة من إيران، فيما تواجه أوكرانيا قصفاً متواصلاً من روسيا اشتد بشكل كبير شهر مارس الماضي.

وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة أن يمرر مجلس النواب الأمريكي الحزمة التكميلية هذا الأسبوع، على أن يتبعه مجلس الشيوخ بسرعة.

وتابع قائلا سأوقع هذا القانون على الفور لإرسال رسالة إلى العالم  نحن نقف إلى جانب أصدقائنا، ولن نسمح لإيران أو روسيا بالنجاح.







بايدن

الأمن القومى الأمريكى

اسرائيل

اوكرانيا

غزة




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