بايدن: أمريكا فرضت عقوبات جديدة على إيران بسبب سياستها المزعزعة للاستقرار

وكالات

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن أمريكا فرضت عقوبات جديدة على إيران، مضيفا أن العقوبات تستهدف قادة وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وذلك بالتنسيق مع مجموعة السبع.

وأضاف بايدن: "حلفاؤنا سيصدرون عقوبات وإجراءات إضافية ردا على برامج إيران العسكرية المزعزعة للاستقرار".

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 16 فردا وكيانين إيرانيين ردا على هجوم إيران على إسرائيل.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية، أنه تم فرض عقوبات على 5 شركات توفر المواد الأولية لشركة خوزستان.