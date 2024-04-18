اليوم السابع
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انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالبنوك

الخميس، 18 أبريل 2024 02:05 م
انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالبنوك الدولار - صورة أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم، في عدد من البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى  48.29 للشراء، 48.39 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان بـ48.47 للشراء، 48.57 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 48.42 للشراء، 48.52 جنيه للبيع.


ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.29 جنيه للشراء.

48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.42 جنيه للشراء.

48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.36 جنيها للشراء.

48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.45 جنيها للشراء.

48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.41 جنيه للشراء.

48.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

48.28 جنيه للشراء.

48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

48.38 جنيه للشراء.

48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

48.35 جنيه للشراء.

48.45 جنيه للبيع.







البنك المركزى

المصرف العربى الدولى

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