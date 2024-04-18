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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليوم السابع: "مدبولى" يشدد على متابعة حركة الأسواق وتوافر السلع للمواطنين

الخميس، 18 أبريل 2024 07:56 م
اليوم السابع: "مدبولى" يشدد على متابعة حركة الأسواق وتوافر السلع للمواطنين اليوم السابع غدا

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " "مدبولى" يشدد على متابعة حركة الأسواق وتوافر السلع للمواطنين.. رئيس الوزراء: الدولة حريصة على إتاحة الدعم للمصنعين والمصدرين لزيادة الصادرات.. والدولة بقيادتها السياسية تبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار فى غزة".

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