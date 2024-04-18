الولايات المتحدة تلوح بإعادة فرض عقوبات على قطاع الطاقة فى فنزويلا

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت الولايات المتحدة سحب ترخيص التعامل مع قطاع الطاقة الفنزويلى، وذلك فى ضوء عدم وفاء الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو وممثليه بشكل كامل بالالتزامات التى تم التعهد بها بموجب خريطة الطريق الانتخابية فى بربادوس.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قررت بعد مراجعة متأنية للوضع الحالي في فنزويلا، أن مادورو وممثليه لم يفوا بشكل كامل بالالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية خارطة الطريق الانتخابية، التي وقعها ممثلو مادورو والمعارضة ببربادوس في أكتوبر 2023.

وأضافت لذلك، تنتهي صلاحية الترخيص العام رقم 44، الذي يسمح بالمعاملات المتعلقة بعمليات قطاع النفط أو الغاز في فنزويلا، في الساعة 12:01 صباحًا يوم 18 أبريل.

وأكدت أنه على الرغم من الوفاء ببعض الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب خريطة الطريق الانتخابية في بربادوس، فإننا نشعر بالقلق من أن مادورو وممثليه منعوا المعارضة الديمقراطية من تسجيل المرشح الذي اختاروه، وقاموا بمضايقة وترهيب المعارضين السياسيين واحتجاز العديد من الجهات السياسية الفاعلة وأعضاء المجتمع المدني بشكل غير عادل.

ودعت الخارجية الأمريكية في بيانها مرة أخرى مادورو إلى السماح لجميع المرشحين والأحزاب بالمشاركة في العملية الانتخابية والإفراج عن جميع السجناء السياسيين دون قيود أو تأخير.

وأكدت الولايات المتحدة مواصلة دعم تطلعات الفنزويليين إلى فنزويلا أكثر ديمقراطية واستقرارًا وازدهارًا، قائلة: "نحن وشركاؤنا في المجتمع الدولي نحث مادورو على الوفاء بجميع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب خريطة الطريق الانتخابية التي وضعها الموقعون على اتفاق بربادوس.

وهددت واشنطن مراراً في الأشهر الأخيرة بإعادة فرض إجراءات عقابية على قطاع النفط والغاز الحيوي في فنزويلا، ما لم يفِ مادورو بوعوده، بما في ذلك السماح للمعارضة بترشيح مرشح من اختيارها ضده في انتخابات 28 يوليو.

وكان الترخيص الصادر في أكتوبر الماضي يسمح بالتعامل مع قطاع النفط والغاز الفنزويلي حتى 18 أبريل الجاري، على الرغم من فرض العقوبات الأمريكية على فنزويلا.