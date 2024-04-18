المديريات التعليمية تعلن موضوعات المشروعات البحثية لطلبة النقل بالترم الثانى

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استلام المشروعات البحثية من الطلاب فى صفوف النقل قبل امتحانات نهاية العام بأسبوعين و يشترط للنجاح في المشروع البحثي الحصول علي 50% علي الأقل من الدرجة المخصصة له علي ألا تحسب حالة عدم تحقيق المستوي المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة اخري و درجاته ضمن المجموع الكلي وفي تقديمة اثناء فترة امتحانات الدور الثاني .

- يتم إعداد قائمة بأفضل عشرة أبحاث لكل صف دراسي واثابة المجموعات المشاركة بها و إخطار الإدارة التعليمية بها لإجراء تصفيات على مستوي الإدارة والتصعيد علي مستوي المديرية لتحديد المراكز الثلاثة الأولي المادة الخامسة: يضاف لأخطار نجاح الطالب بند تقييم الجوانب الشخصية والسلوكية نقاط تميز ، نقاط تحتاج دعم، كما يتم التقييم من خلال رأي كل من : ( المعلم رائد الفصل ، وأعضاء اتحاد طلاب الفصل، وأولياء الأمور ويضاف بند لتقييم الميول والاتجاهات من خلال رائد الفصل.

فيما أعلنت بعض المديريات التعليمية والإدارات موضوعات المشروعات البحثية للطلاب فى صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية كالتالى:

- البيئة النظيفة هدف المجتمعات ، اكتب بحث يوضح ذلك مع توضيح دور الفرد والمجتمع المحلي لتحقيق ذلك.

- المشروعات القومية ونهضة وطن، أكتب في ذلك مع توضيح أثر المشروعات القومية على الفرد و المجتمع.

- أثر الألعاب الاليكترونية ومخاطرها على الفرد والمجتمع اكتب بحث في ذلك .

ثانيا : بالنسبة للصف الأول و الثاني الثانوي :

- الثورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سمة العصر ، اكتب بحث في ذلك.

- الجمهورية الجديدة ودورها في تحسين الأوضاع المجتمعية اكتب بحث في ذلك.

- الطاقة النظيفة و التغيرات المناخية اكتب بحث في ذلك موضحاً أثر التغيرات المناخية ودور الدولة و الفرد في الحد منها .

وأوضحت المديريات التعليمية أنه غير مطلوب مشروعات بحثية لتلاميذ الصف السادس الابتدائي طبقا للقرار 195 بشأن نظام التقييم الطلاب الصفوف، الرابع والخامس والسادس.

وحددت المديريات التعليمية طريقة تنفيذ المشروعات البحثية كالتالى:

-المرحلة الإعدادية لا يقل عدد صفحات البحث عن 10 صفحات والمرحلة الثانوية لا يقل عدد صفحات البحث عن 15 صفحة ويراعي تعدد مصادر البحث ويقسم رائد الفصل ( المعلم ) طلاب الفصل مجموعات بحيث لا تقل المجموعة عن 3 أفراد و لا تزيد عن 5 أفراد يجب تصميم صفحة غلاف بها عنوان البحث و أسماء المجموعة المشتركة و عمل كل طالب ويراعي في التصحيح وجود فهارس و مراجع و تنوعها ويجب مراعاة مناقشة رائد الفصل للتأكد من اشتراك المجموعة في العمل ودور كل منهم و التعاون بينهم وتوزيع المهام عليهم وعلي كل مدرسة إرسال أبحاث الطلاب العشر الأوائل إلى الإدارة التعليمية توجيه التربية

الاجتماعية كل ترم على حدة .