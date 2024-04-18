اليوم السابع
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الكهرباء: لا توجد استثناءات وتطبيق جدول تخفيف الأحمال بجميع المحافظات

الخميس، 18 أبريل 2024 10:58 ص
الكهرباء: لا توجد استثناءات وتطبيق جدول تخفيف الأحمال بجميع المحافظات وزارة الكهرباء
كتب رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا يوجد أى استثناءات فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية، كاشفا أن جميع المحافظات يتم تخفيف الأحمال بها من خلال قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين وربع على كل مشترك بحد أقصى بدءا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جدول تخفيف الأحمال يتم بالمساواة بين جميع المشتركين ولا يوجد اختلاف بين محافظات القاهرة الكبرى و حافظات الصعيد، لافتا إلى أن جميع المحافظات يتم تخفيف الأحمال بها ساعتين وربع.

يذكر أن مركز التحكم القومى للشبكة الكهربائية بدأ في عودة تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباح اليوم الاثنين وحتى الساعة 5 عصرا لمدة ساعتين وربع بحد أقصى على كل مشترك مقسمة على 6 مجموعات منذ الاثنين الماضي.

وتابع المصدر، أن وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة بتطبيق جدول تخفيف الأحمال بعد أن انتهاء إجازة عيد الفطر، كاشفا أن تطبيق القرار يتم بالتنسيق مع وزارة البترول.







الكهرباء

تخفيف الاحمال

عودة تخفيف الاحمال

انقطاع التيار الكهربائي




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