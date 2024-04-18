اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 أبريل 2024 05:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف مجانى بالعيادات الخارجية بطب أسنان جامعة المنوفية.. الأحد المقبل

الخميس، 18 أبريل 2024 03:59 م
الكشف مجانى بالعيادات الخارجية بطب أسنان جامعة المنوفية.. الأحد المقبل إعلان الجامعة
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أنه تقرر أن يكون يوم الأحد القادم الموافق 21 من إبريل الحالى يوما للكشف المجانى للأسنان بالعيادات الخارجية بكلية طب الأسنان جامعة المنوفية، ويستمر من الصباح وعلى مدار اليوم، وذلك تحت إشراف الدكتور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح حجازى عميد الكلية، والدكتورة رنا الهلباوى وكيل الكلية للتعليم والطلاب.

 

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على تخفيف العبء عن المواطنين من أبناء المحافظة وجميع العاملين بالجامعة وتقديم مختلف الخدمات العلاجية لهم فى جميع التخصصات، موضحا أن العيادات الخارجية بكلية طب الأسنان تم تجهيزها على أحدث مستوى وتضم الأجهزة اللازمة لعلاج مختلف مشاكل الأسنان وذلك فى إطار خدمة العملية التعليمية والتدريبية للطلاب ولخدمة المجتمع.







محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

المنوفية

اخبار المنوفية

طب الاسنان

كشف مجانى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة