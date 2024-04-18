الكشف مجانى بالعيادات الخارجية بطب أسنان جامعة المنوفية.. الأحد المقبل

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أنه تقرر أن يكون يوم الأحد القادم الموافق 21 من إبريل الحالى يوما للكشف المجانى للأسنان بالعيادات الخارجية بكلية طب الأسنان جامعة المنوفية، ويستمر من الصباح وعلى مدار اليوم، وذلك تحت إشراف الدكتور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح حجازى عميد الكلية، والدكتورة رنا الهلباوى وكيل الكلية للتعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على تخفيف العبء عن المواطنين من أبناء المحافظة وجميع العاملين بالجامعة وتقديم مختلف الخدمات العلاجية لهم فى جميع التخصصات، موضحا أن العيادات الخارجية بكلية طب الأسنان تم تجهيزها على أحدث مستوى وتضم الأجهزة اللازمة لعلاج مختلف مشاكل الأسنان وذلك فى إطار خدمة العملية التعليمية والتدريبية للطلاب ولخدمة المجتمع.