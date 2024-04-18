الكرملين: المشروع الأمريكى المحتمل لمساعدة كييف يعتبر إثارة للحرب

موسكو (أ ش أ)

وصف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، مشروع حزمة المساعدات الأمريكية المحتملة لأوكرانيا بأنه يعتبر إثارة للحرب .

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس، إن واشنطن فى ظل الخلافات السياسية الداخلية تبحث عن طرق مختلفة لمواصلة مساعدة أوكرانيا، وهذا يمثل حافزا لأوكرانيا للقيام بمزيد من الأعمال العدائية"، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تضمن أرباحا للولايات المتحدة .

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أعلن أمس أن المجلس سيصوت السبت المقبل على مشاريع قوانين منفصلة بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان .

وتشير مسودة نص مشروع قانون المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إلى تخصيص 60.84 مليار دولار لصالح كييف، بينها 23.2 مليار دولار لتعزيز مخزونات الأسلحة والمعدات الأمريكية المقرر إرسالها لكييف .

وينص مشروع القانون أيضا على تخصيص 13.8 مليار دولار لشراء أسلحة وخدمات دفاعية لأوكرانيا، بالإضافة إلى 11.3 مليار دولار لدعم العمليات العسكرية الأمريكية الجارية بالمنطقة وتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز "أتاكمز"، في أسرع وقت ممكن بعد اعتماد مشروع القانون.

وسيمنع هذا المشروع الرئيس جو بايدن من أي تحرك لإلغاء ديون أوكرانيا قبل 15 نوفمبر المقبل، ولكنه سيسمح بإلغاء 50 بالمئة من هذا الدين بعد هذا التاريخ.