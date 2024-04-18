اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2024 12:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الغرف التجارية: نعتذر للمواطن عن تضخم الأسعار الفترة الماضية

الخميس، 18 أبريل 2024 11:14 م
الغرف التجارية: نعتذر للمواطن عن تضخم الأسعار الفترة الماضية أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، باعتذاره للمواطنين عن الفترة الماضية التي شهدت تضخم وزيادة في أسعار السلع بالأسواق.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، :"نيابة عن  6 مليون تاجر ومصنع، أن أقدم اعتذار شديد للمستهليكن، عن فترة التضخم التي شهدناها في الفترة السابقة، وأؤكد الانحياز للمواطن، وذلك لأسباب كانت خارجة عن نطاق التجار وعن نطاق الحكومة".

وأشار إلى انخفاض الأسعار بنسبة 25% في متوسط الأسعار بالكامل، مضيفًا :" نعمل وفقًا لآليات السوق، والمؤشرات المبدئية تؤكد انخفاض الأسعار الـ 6 أشهر المقبلة في السكر، بجانب القمح ومنتجاته".







احمد الوكيل

تضخم الاسعار

الحكومة

اخبار مصر اليوم

التضخم

اسعار السلع




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة