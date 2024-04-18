العراق: نجحنا فى منع الهجمات الإرهابية انطلاقا من أراضينا

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أكد المتحدث بأسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، الأربعاء، أن الحكومة العراقية نجحت، عبر الدبلوماسية والحوار؛ في الوصول إلى "التهدئة التي يشهدها العراق حاليا، ومنع هجمات التنظيمات الإرهابية؛ انطلاقاً من الأراضي العراقية.

وحذر المتحدث - في تصريح أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) - من أن "الوضع شمال شرق سوريا مقلق للغاية، لاستمرار تواجد تنظيمات إرهابية كتنظيمى القاعدة وداعش الارهابيين وجزء منهم يتواجد في السجون، ومخيم الهول الذي يضم - بمفرده - 60 ألف شخص"، مشيرا إلى أن "التحالف الدولي" أسس - بطلب من الحكومة العراقية - لمساندتها في الحرب على عصابات داعش الإرهابية؛ وحالياً انتفت الحاجة لوجود التحالف؛ لأن العراق حقق "النصر على داعش بدماء عراقية ومساندة ودعم دوليين".

وحذر من مخاطر ظهور جيل جديد من الإرهابيين بسبب "غسيل الأدمغة" الذي يتعرض له الأطفال و"المراهقون" في مخيم "الهول" في سوريا من قبل "زوجات عناصر تنظيم داعش؛ وهو بمثابة "قنبلة"؛ ما لم تتم معالجة الوضع هناك.

كما حذر المتحدث العراقي من مخاطر اشتعال حرب شاملة في المنطقة؛ نتيجة تداعيات استمرار "العدوان الصهيوني"، الذى يواصل جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، والتي وقع ضحيتها أكثر من 30 ألف شهيد وهذا أثر على الوضع الإقليمي وعلى العراق.