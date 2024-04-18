العثور على جثمان شاب بعد 5 أيام من غرقه فى الساحل الشمالى

كتب -أحمد الزغبي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بعدد من الغواصين المتطوعين، صباح اليوم الخميس، من انتشال جثمان الشاب أحمد نور بعد 5 أيام من غرقه بأحد شواطئ الكيلو 65 بالساحل الشمالي.

البداية كانت عندما تلقت شرطة النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد تعرض شاب للغرق بشاطئ لقرية بالكيلو 65 بالساحل الشمالي، وانتقل ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.

وتبين من الفحص غرق "أحمد نور" 23 عامًا، من محافظة الإسكندرية أثناء قضائه إجازة العيد باحدي قري الساحل الشمالي.

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أنه جرى العثور على الجثمان طافيًا على مياه البحر على بعد نحو 5 كيلو مترات من موقع الغرق بالقرية، وأن أعمال البحث عن الجثمان بدأت من يوم الأحد الماضي وحتى اليوم بواسطة غواصين الخير، وجرى إخطار حرس الحدود والقرى المجاورة تحسبًا لظهور الجثمان على سطح المياه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.