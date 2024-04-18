اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 أبريل 2024 12:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

العثور على جثة غريق فى مياه النيل شمال أسوان

الخميس، 18 أبريل 2024 11:51 ص
العثور على جثة غريق فى مياه النيل شمال أسوان جثة - ارشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر أهالى قرية المحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم، الخميس، على جثة شخص غريق فى مياه نهر النيل، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بالعثور على جثة تطفو على مياه النيل بقرية المحاميد بمركز إدفو، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف وذلك لعرضها على الطبيب الشرعى لمعرفة وجود شبه جنائية من عدمه.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وذلك لعمل التحريات الأولية، والكشف هوية الجثة ونقلها إلى المشرحة، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

 

 







غريق

مياه النيل

المحاميد

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة