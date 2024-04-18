العثور على جثة شاب فى العقد الثانى من العمر داخل مسكنه برأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة رأس غارب اليوم على جثة شاب فى منتصف العقد الثانى من العمر داخل مسكنه، تم إخطار النيابة العامة لمعاينة الجثة وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بتلقى بلاغاً من الأهالى بالعثور على جثة لشاب فى العقد الثانى من العمر، داخل مسكنه بمدينة رأس غارب.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة رأس غارب، إلى محل البلاغ بمنطقة العشش، حيث تم العثور على جثة شاب يدعى "عبدالرحمن م ع" يبلغ من العمر 15 عاماً.

كما تبين ان ليس هناك شبه جنائية وان الشاب تخلص من حياته شنقا، وتم نقل الجثة الى مستشفى غارب وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة .





