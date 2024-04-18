الصوامع وشون الشرقية تستقبل محصول القمح

الشرقية - إيمان مهنى

بدأت محافظة الشرقية، موسم حصاد القمح، وتوريد المحصول إلي الشون والصوامع المخصصة لهذا الغرض، ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بـ14741 طن و 795 كيلو قمح إلى 56 موقعا تخزينياً بنطاق المحافظة.

وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أنه يحظر على أصحاب المزارع السمكية أوالمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي أو حيازته بقصد الاستخدام.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 34951 فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 394146 فدانا، لافتاً إلي ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.



سيارت تنقل محصول القمح