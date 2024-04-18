الحكومة: الفترة القادمة ستشهد مزيدا من انخفاض الأسعار

رامى محيى الدين

قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء إن القطاع الخاص أوضح أن دورة السلع ستنتهى بعد عيد الفطر المبارك والأسواق ستشهد سلع جديدة بأسعار الصرف الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج التاسعة مع الإعلامية شافكى المنيرى المذاع على القناة الأولى: "أعلنا اليوم فى الاجتماع والمؤتمر الصحفى أن السلع الأساسية انخفضت بنسبة 27 % وكل السلع انخفضت بمتوسط نسبة 22 % وخلال الفترة المقبلة سنشهد مزيد من انخفاض أسعار السلع".

وتابع أنه منذ عدة أسابيع صدر قرار من رئيس الوزراء ووزير التموين لوضع سعر حد البيع الأقصى على السلع وهذا الشسعر يتم متابعته من خلال مفتشى التموين، وعلى سبيل المثال الخبز السياحى أسعاره بمحتلف أوزانها تم إعلانه ومن ناحية أخرى أعلنا خلال اجتماع اليوم أن أسعار السلع الغذائية كلها أشرنا إليها والأرقام معلنة السكر نزل 22% والزيت نزل 23%".

وأكمل: "الدولة بعد توحيد سعر الصرف بدأت فى الإفراج عن السلع الأساسية وحل مشكلة الشركات التى كانت متوقفة على مستلزمات الإنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج بسعر مخفض عن سعر الصرف السابق سيؤثر فى خفض أسعار الأجهزة الكهربائية ومن ضمن الأسعار التى انخفضت بصفة عامة كان بلغ 22% والأسعار التى استعرضها اتحاد الغرف التجارية انخفاض أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية ووصلت نسب الانخفاض إلى 35 %".

وأكد أن المواطن لم يشعر بالأنخفاضات لأنها يست بنفس درجة السلاسل التجارية ومن المتوقع أن تشهد المحال الصغيرة مزيدا من انخفاض أسعار السلع وستكون هناك متابعة حازمة للأسعار المعلنة".