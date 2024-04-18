البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع لـ"البنك التجارى" و"مدينة مصر"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 588.740 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي إلى 186.248 مليون شهادة

فيما استقر رصيد شهادات: مجموعة أي أف جي القابضة عند 370.336 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 273.269 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 100.775 مليون شهادة، وحديد عز عند 76.646 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 7.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 88 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.915 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 4.6 مليار ورقة مالية بقيمة 7.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 169.9 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.74%، والعرب على 6.48%، واستحوذت المؤسسات على 41.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 16.7 مليون جنيه، 1.4 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 60.8 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 1.2 مليار جنيه، 227.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 28332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.88% ليغلق عند مستوى 34698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 12091 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 6504 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.01% ليغلق عند مستوى 9257 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 7757 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1565 نقطة.