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أكرم القصاص - علا الشافعي
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البنتاجون يدعو لإقرار مخصصات مالية لاستمرار المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

الخميس، 18 أبريل 2024 08:42 ص
البنتاجون يدعو لإقرار مخصصات مالية لاستمرار المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا البنتاجون ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن جهود إحباط الهجوم الإيرانى غير المسبوق على إسرائيل أحرزت نجاحا كبيرا.

وأشاد البنتاجون فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الخميس، بما أظهرته هذه الجهود من فاعلية عالية للأسلحة والتبادل والتنسيق اللوجستيين.

وحث البيان المشرعين الأمريكيين على إقرار حزمة من المخصصات المالية، لضمان استمرار تدفق المساعدات العسكرية لكل من إسرائيل وأوكرانيا وتايوان.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بات رايدر، قد صرح أمس الأول الثلاثاء، بأن إيران لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقا بهجومها على إسرائيل.

وأكد المتحدث أن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع طهران، مضيفا أنه سواء ردت إسرائيل على الهجوم الإيراني أم لم ترد.. فهو أمر يجب على إسرائيل مناقشته واتخاذ قرار بشأنه.

يشار إلى أن إيران أطلقت يوم 13 أبريل الجاري طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما أسمته الجرائم المتكررة من تل أبيب، بما في ذلك الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق في الأول من أبريل الجارى.







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