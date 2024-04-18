الانتهاء من تنفيذ 5256 وحدة سكنية ضمن "سكن كل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة

كتب أحمد حسن

كشف المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ اكتوبر الجديدة، الانتهاء من تنفيذ 5256 وحدة سكنية جديدة بمنطقة غرب المطار، وذلك ضمن وحدات مشروع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بالمدينة، ليبلغ عدد الوحدات المنتهية في تلك المنطقة 24432 وحدة سكنية جاري تسليمها للسكان.

وشدد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 اكتوبر الجديدة على ضرورة الالتزام بكافة المواصفات الهندسية داعياً اصحاب الوحدات بعدم استلام الوحدة في حال وجود اي عيوب في التشطيبات والتوجه الى ادارة تنفيذ الاسكان بجهاز المدينة لعمل اللازم .

كما وجه رئيس الجهاز الادارات المعنية للمتابعة الميدانية والدورية لكافة المشروعات الجارية للوقوف على اي عقبات والتشديد على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات.

في الوقت نفسه، تفقد المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، مواقع المشروعات السكنية والخدمية المختلفة بالمدينة ورافقه كلا من الادارات التنفيذية وجهات الاشراف، حيث تفقد مشروعات الاسكان للمرحلة الخامسة والجاري تنفيذ 10608 وحدة سكنية ، تم الانتهاء من 4000 وحدة سكنية منهم وجاري أعمال تنسيق الموقع العام.



كما تم تفقد مواقع المرحلة السادسة والتي تبلغ عددها 55 الف وحدة سكنية ، ليصل اجمالي الوحدات المنفذة والجاري تنفيذها بالمدينة 140 الف وحدة بتكلفة اجمالية تتعدى 50 مليار جنيها .

وحدات سكن كل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة

محمود مراد نائب رئيس جهاز أكتوبر الجديدة خلال الجولة