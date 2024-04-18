الاتحاد الأوروبى يتفق على ضرورة توريد أنظمة دفاع جوى لأوكرانيا

وكالات

اتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبى خلال قمة غير رسمية في بروكسل على أن من الضروري توريد أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا بشكل عاجل.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن القمة، الأربعاء، أن "مجلس الاتحاد الأوروبى يؤكد على ضرورة توريد وسائل الدفاع الجوي لأوكرانيا والإسراع بتوريدات كافة المساعدات العسكرية الضرورية، بما في ذلك قذائف المدفعية والصواريخ".

ودعا الزعماء مجلس الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات من أجل تحقيق هذا الهدف. ومن المقرر القيام بها خلال الاجتماع الوزاري للاتحاد، المرتقب في 22 أبريل الجاري على مستوى وزراء الخارجية والدفاع.

كما أشار البيان إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تكثف الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا والدعم في حماية السكان المدنيين.

وجدير بالذكر أن القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي لم تصدر أي قرارات ملزمة. وكانت المناقشات تتمحور حول أوكرانيا والنزاع في الشرق الأوسط، إضافة إلى قضايا التنمية الاقتصادية للاتحاد.