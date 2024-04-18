الأقباط الأرثوذكس يواصلون الصوم الكبير حتى عيد القيامة 5 مايو

كتب: محمد الأحمدى

يواصل الأقباط الأرثوذكس الصوم الكبير اليوم الخميس، حتى موعد عيد القيامة المجيد الذى يوافق 5 مايو هذا العام.

ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية أسابيع.

وبدأت الكنيسة الكاثوليكية الصوم الكبير كعادتها كل عام بعد الكنيسة الأرثوذكسية بأسبوع، فهى تصوم كل الأيام ما عدا أسبوع الاستعداد الأول من الصيام، حيث بدأت الكنيسة الأرثوذكسية الصوم الكبير اليوم الإثنين 11 مارس، فيما تبدأ الكاثوليكية يوم 18 مارس.