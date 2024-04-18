اعترافات لص المنازل بالقطامية: نفذت 8 جرائم سابقة بأسلوب التسلق

كتب سليم على

أدلى عاطل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد مزاولته نشاط إجرامى تخصص نشاطه في سرقة المنازل في منطقة القطامية بأسلوب التسلق.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية، واعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق، واعترف بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليه أرشد عن جزء من المسروقات لدى عميله سيئ النية "أمكن ضبطه".

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة القطامية، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ،ووجهت له تهمة السرقة.



عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.



ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

