استلام 582 طنا و493 كيلو قمح بـ25 موقعا فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

صرح عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، بأنه جرى استلام 582 طنا و493 كيلو قمح بـ25 موقعاً تابعاً للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعى المصرى، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

وأضاف الهابط: هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، فتم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات، قد تواجه بعضها، مؤكداً أنه يتم تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.