اليوم السابع
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الخميس، 18 أبريل 2024 01:50 م
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إصدار عملة تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء النيابة الإدارية

الخميس، 18 أبريل 2024 12:26 م
إصدار عملة تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء النيابة الإدارية اجتماع مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص لوزير المالية بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة المائة جنيه بمناسبة قرب مرور 70 عاما على إنشاء هيئة النيابة الإدارية.







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فئة المائة

هيئة النيابة الإدارية

مجلس الوزراء



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