إصدار عملة تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء النيابة الإدارية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص لوزير المالية بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة المائة جنيه بمناسبة قرب مرور 70 عاما على إنشاء هيئة النيابة الإدارية.
إصدار عملة تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء النيابة الإداريةالخميس، 18 أبريل 2024 12:26 م
اجتماع مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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