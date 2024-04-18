إصدار عملة تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء النيابة الإدارية

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص لوزير المالية بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة المائة جنيه بمناسبة قرب مرور 70 عاما على إنشاء هيئة النيابة الإدارية.