اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجة نارية وتوك توك بالغربية

الخميس، 18 أبريل 2024 11:01 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجة نارية وتوك توك بالغربية اسعاف - ارشيفية
الغربية - محمد طارق

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شهدت قرية شنرة البحرية التابعة لمركز السنطة فى محافظة الغربية، إصابة 3 أشخاص بكدمات وكسور، وذلك إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية "موتوسيكل" وتوك توك.


تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا بوقوع تصادم بين دراجة نارية وتوك توك بالقرب من مدخل قريه شنره البحرية بمدينة السنطة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متعددة.

 

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 







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