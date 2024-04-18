إصابة مزارع فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالعسيرات سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى خاص بسوهاج، مزارعا مصابا بجرح طعنى شبه نافذ بدائرة مركز العسيرات جنوب المحافظة، وذلك إثر قيام مزارع اخر بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض سكين بسبب خلافات الجيرة .

ترجع الواقعة، عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بين شخصين وإصابة احدهما بطعنة نافذة وتم نقلة للعلاج بإحدى المستشفيات الخاصة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بوصول المدعو أحمد ع ع ع 23 سنة مزارع إلى إحدى المستشفيات بسوهاج مصاباً " جرح طعني شبه نافذ بالبطن " ومقيم بمركز العسيرات.

بسؤال والده المدعو عبد اللطيف ع ع ا 56 سنة سائق ومقيم بذات الناحية أتهم المدعو سامح ا ص ا 23 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية بالتعدي علي نجله المذكور بسلاح أبيض " سكين " كان بحوزته مما نجم عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة .

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة " بإرشاده " وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم التحفظ على المتهم وعلى السلاح المستخدم، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.