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إجراءات مكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة 2024 فى 8 معلومات

الخميس، 18 أبريل 2024 11:57 ص
إجراءات مكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة 2024 فى 8 معلومات لجنة امتحانات ثانوية - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة من الإجراءات لمكافحة الغش الإلكترونى بامتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالى:

- التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات.

- منع اصطحاب اى طالب أجهزة المحمول أو أى وسيلة إلكترونية.

- منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان.

-  استخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها العام الحالي في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني.

- رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله ومعاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة.
- ضرورة التأكد من وجود كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال بها لمراقبة لجان السير من خلال الكاميرات.

- تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

- حظر الندب المحلي تماما إلا عن طريق لجنة الإدارة وإعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لتقييم أدائهم.

 







وزارة التربية والتعليم

استخدام تقنيات حديثة لم أجهزة الغش بالثانوية العامة

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