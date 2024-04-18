ألمانيا: تجنيد بوتين عملاء لتنفيذ هجمات فى بلادنا أمر خطير

وكالات

قالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم إن استدعاء سفير روسيا جاء لإبلاغه بأن الاشتباه بتجنيد بوتين عملاء لتنفيذ هجمات في بلادنا أمر خطير.

واستدعت وزارة الخارجية الألمانية الخميس السفير الروسي بعد توقيف شخصين في ألمانيا يشتبه في تخطيطهما لهجمات، بما فيها على أهداف عسكرية أمريكية، بحسب شبكة العربية.

وقال ناطق باسم الوزارة إن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك استدعت السفير الروسي بعد القبض في بايرويت على المتّهمين بالتجسس لصالح روسيا.

وقبض على مواطنَين ألمانيَين-روسيَين في بافاريا للاشتباه في تجسسهما لصالح روسيا والتخطيط لأعمال تخريبية لتقويض الدعم العسكري لأوكرانيا، وفق ما أعلن مدّعون فيدراليون، الخميس.

وأوضح المدّعون أن الرجلَين، اللذين عرّف عنهما باسم ديتر إس وألكسندر جيه، اعُتقلا في مدينة بايرويت الأربعاء. وهما متّهمان باستكشاف أهداف محتملة لشن هجمات عليها "بما فيها منشآت تابعة للقوات الأميركية" المتمركزة في ألمانيا.

كما فتّشت الشرطة منزلَي الرجلين ومكانَي عملهما الأربعاء.

ويشتبه في أنهما "كانا يعملان بنشاط لصالح جهاز استخبارات أجنبي" في ما قال المدّعون إنها "قضية تجسس خطيرة".

وبحسب المدعين، كان ديتر يتشارك معلومات مع شخص مرتبط بأجهزة الاستخبارات الروسية منذ أكتوبر 2023، للبحث في أعمال تخريبية محتملة.

وأضافوا: "كانت تلك الأعمال تهدف خصوصا إلى تقويض الدعم العسكري المقدم من ألمانيا لأوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي".

وأعلن ديتر استعداده "لتنفيذ هجمات بمتفجرات على بنى تحتية عسكرية ومواقع صناعية في ألمانيا وإحراقها".

ومن أجل القيام بذلك، جمع ديتر معلومات حول أهداف محتملة "بما فيها منشآت تابعة للقوات الأميركية".

وأشار المدعون إلى أن المشتبه به الثاني ألكسندر جيه بدأ مساعدته على الأرجح اعتبارا من مارس 2024.

وحدّد ديتر بعض الأهداف المحتملة من خلال التقاط صور ومقاطع فيديو لوسائل نقل ومعدات عسكرية. ويشتبه بأنه شارك المعلومات بعد ذلك مع جهة الاتصال الخاصة به.

ويواجه ديتر أيضا تهمة منفصلة تتعلق بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية إذ يشتبه المدعون في أنه كان مقاتلا في وحدة مسلحة في "جمهورية دونيتسك الشعبية" في شرق أوكرانيا بين 2014 و2016.