أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 18-4-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 18-4-2024.

إيقاف تداول 28 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 28 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وديجتايز للاستثمار والتقنية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والقناة للتوكيلات الملاحية، ومصر للألومنيوم، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، واسيك للتعدين-اسكوم، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والكابلات الكهربائية المصرية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وعبور لاند للصناعات الغذائية.

كما تم إيقاف تداول أسهم: السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، وبنك كريدي اجريكول مصر، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، وجيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، والتعمير والاستشارات الهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وأسمنت سيناء.



البورصة تخسر 88 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 7.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 88 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.915 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 4.6 مليار ورقة مالية بقيمة 7.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 169.9 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.74%، والعرب على 6.48%، واستحوذت المؤسسات على 41.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 16.7 مليون جنيه، 1.4 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 60.8 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 1.2 مليار جنيه، 227.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 28332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.88% ليغلق عند مستوى 34698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 12091 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 6504 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.01% ليغلق عند مستوى 9257 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 7757 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1565 نقطة.

وصعدت أسهم 8 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 161 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 36.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.85%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.023 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.71%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 16.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.55%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 6.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.08%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 40.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.11%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.038 دولار بنسبة تراجع بلغت 11.63%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 69.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.05%.



- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 11.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.53%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 25.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.93%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 3.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.30%.