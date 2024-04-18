أخبار مصر.. الحكومة: توجيهات رئاسية بضرورة شعور المواطن بجهود خفض الأسعار

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، موضحا أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك حصر كامل للأسعار وانخفاضها، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

طقس غد حار بأغلب الأنحاء وشبورة كثيفة والعظمى فى القاهرة 29 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع غدا شبورة صباحا كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

غرفة صناعة الحبوب: الخبز السياحى 80 جراما بـ1.5جنيه والـ40 جراما بـ75 قرشا

قال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، إن سعر الخبز السياحى زنة 80 جراما يصل لـ جنيه ونصف، وزنة 40 جراما يبلغ 75 قرشا، وزنة 25 جراما سيكون 50 قرشا.

وعن أسعار الفينو قال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن زنة 35 جراما سيكون بجنيه، ووزن 70 جراما سيكون بجنيه ونصف.

ومن جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية، إن هناك استقرار فى أسعار السلع، والفترة المقبلة ستشهد مزيد من الاستقرار فى أسعار السلع وخلق فرص العمل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أكد أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، موضحًا أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%.

الاتحاد الأوروبى يشيد بالدور الجوهرى لمصر فى تحقيق السلام المستدام بالمنطقة

أشاد متحدث الاتحاد الأوروبى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميجيل بوينو، بالدور الجوهرى لمصر والسعودية والأردن؛ من أجل تحقيق السلام المستدام فى المنطقة.



وقال بوينو -فى تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الخميس/- إن الموقف الأوروبى يرفض بشكل واضح أى هجوم إسرائيلى على مدينة رفح الفلسطينية، محذرا من أن أية عملية عسكرية على قطاع غزة ستؤدى إلى كارثة إنسانية مميتة.

موقع أمريكى: واشنطن وتل أبيب يبحثان اليوم عملية إسرائيلية محتملة فى رفح الفلسطينية

أفاد موقع "أكسيوس الأمريكي"، أن الولايات المتحدة وإسرائيل سيعقدان اليوم اجتماعا افتراضيًا بشأن عملية إسرائيلية محتملة في رفح الفلسطينية.

ونفى مسؤولون أمريكيون إعطاء ضوء أخضر لإسرائيل لمهاجمة رفح الفلسطينية مقابل التراجع عن شن هجوم على إيران.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الخطط التي قدمها الجيش تشمل عملية تدريجية وبطيئة في أحياء معينة بمدينة رفح الفلسطينية بدلا من اجتياح شامل.

من جانبه، أعلن لويس ميجيل، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، رفض الاتحاد أى عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، خشية وقوع كارثة إنسانية كبرى، داعيا الاحتلال إلى وقف إطلاق النار الفوري وفق القرارات الأممية.

إصابة محمد أبو جبل بقطع فى الرباط الصليبى.. وأشعة أخرى للتأكيد

أعلن اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى تفاصيل إصابة محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق بعد ظهور نتيجة التشخيص المبدئى الذى خضع له الحارس تحت أشراف طبيب الفريق الدكتور وليد عبد الرحمن.



وأكد رئيس البنك أن التشخيص المبدئي أثبت إصابة أبو جبل بقطع في الرباط الصليبي والتي تعرض لها في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش أمس ،الأربعاء، بالدوري.

وجاء تشخيص طبيب الفريق بوجود قطع فى الرباط الصليبي وسيتم عمل أشعة رنين أخرى للتأكد من الإصابة خلال 48 ساعة عقب اختفاء الورم.