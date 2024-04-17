9 نقاط مهمة حول تفاصيل تدشين المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخطوات الفعلية لبدء تدشين المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بـ5 محافظات.

ويستعرض "اليوم السابع" فى النقاط التالية تفاصيل تدشين المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل:

1- البدء فى تجهيز الوحدات والمراكز والمستشفيات التي ستدخل العمل ضمن المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل.



2- المحافظات التى تسملها المرحلة الثانية هى محافظات (كفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء).



3- حصر مستشفيات الجهات التابعة للوزارة التى سيتم تطويرها واعتمادها لإدراجها ضمن المنظومة.



4- وضع تصور مبدئي للتكلفة الإجمالية للمنشآت التى سيتم إدراجها لتعتمد عليها المنظومة فى التشغيل لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.



5- تجهيز خطة عمل الفترة المقبلة في محافظات المرحلة الثانية والتي والتي تتضمن محور التوعية الصحية والمجتمعية لمواطني تلك المحافظات بالمنظومة الجديدة.



6- تنفيذ حزم البرامج التدريبية المتخصصة وتطبيق نظم التشغيل وتدريب أطقم الصيانة الطبية وغير الطبية، والتأهيل للتعامل مع نظم المعلومات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.



7- تكويد التجهيزات الطبية، ورفعها على منظومة حصر وتكويد الأصول المربوطة على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.



8- حصر الاحتياجات من التجهيزات الطبية وغير الطبية المطلوب توفيرها، مع تصميم البنية التحتية المعلوماتية، وتخطيط آلية تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنشآت.



9- استحداث مراكز متخصصة لطب المسنين، من خلال استغلال عدد من المستشفيات داخل نطاق المحافظات التي يجري العمل لانضمامها ضمن مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل مستقبلا، بحيث يتم تقديم خدمات طبية عالية الجودة لكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة.