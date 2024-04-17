7 مستندات واجب توافرها عند التقدم بطلب إنشاء اتحاد شاغلين بالجيزة.. اعرفها

كتبت - مرام محمد

نجحت المراكز التكنولوجية المقامة فى مختلف مراكز وأحياء محافظة الجيزة فى تسهيل حصول المواطنين على خدمة سريعة لكافة أنشطة الوحدات المحلية، وتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات فى أداء أعمالها، وميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.

ويتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية ضمن خدماته المقدمة للمواطنين الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم للمركز التكنولوجى بطلب إنشاء اتحاد شاغلين، وذلك على النحو التالي:

(صور عقود الملكية - سند إشغال أعضاء الاتحاد المنتخب - صور بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب - صورة بطاقة الرقم القومى لرئيس الاتحاد - محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية - ما يفيد الدعوة للجمعية العمومية واستلام الأعضاء لها - جدول بيان عضوية اتحاد المرفق بنظام اتحاد الشاغلين).

وتقدم المراكز التكنولوجية للمواطنين خدمات عديدة منها استخراج رخصة (بناء – هدم – إشغال طريق - محلات - إعلانات – حفر)، الترخيص بعدم عقار آيل للسقوط، الترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى، طلب قيد اتحاد شاغلين، وطلب تصالح على مخالفة.