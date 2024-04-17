63 قتيلا فى باكستان جراء الأمطار والعواصف وصواعق البرق

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أعلن مسؤولون في باكستان اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة والعواصف وصواعق البرق في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 63 قتيلا.



وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث فى باكستان خورشيد أنور - حسبما نقلت صحيفة "اكسبربس تريبيون" الباكستانية - إن انهيار المباني الناجم عن سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية أسفر عن مقتل 32 شخصا من بينهم 15 طفلا و5 سيدات.



وأضاف أنور أن عشرات الأشخاص الآخرين قد أصيبوا أيضا في شمال غرب باكستان بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى تضرر 1370 منزلا.



وفي إقليم "البنجاب" تم تسجيل 21 حالة وفاة بسبب صواعق البرق والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة، في حين أعلن المسئولون في إقليم "بلوشستان" جنوب غرب البلاد عن سقوط 10 قتلى في أعقاب الفيضانات المفاجئة.



بدوره، قال المسئول البارز في هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية زهير أحمد بابار إن باكستان تشهد هطول أمطار غزيرة في شهر أبريل بسبب تغير المناخ.

وأضاف أن معدل هطول الأمطار في جميع أنحاء باكستان هذا الشهر يعد أعلى من المعتاد بنسبة 61%، وهو ما يظهر أن باكستان تشهد بالفعل تغيرا في المناخ.



يشار إلى أنه في عام 2022، أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب الأنهار، وفي وقت ما غمرت المياه ثلث باكستان، مما أسفر عن مقتل 1739 شخصا .. وتسببت الفيضانات أيضا في خسائر بقيمة 30 مليار دولار.