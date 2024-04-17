500 طالب وطالبة بحاسبات القناة يُشاركون فى المؤتمر الثامن للبحوث الطلابية

الإسماعيلية- صبرى غانم

انطلقت فعاليات المؤتمر الطلابي والبحثي الثامن لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس.تحت عنوان : "تحديات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة".،يأتي المؤتمر - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وقام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات بافتتاح المؤتمر، الذي بدأ بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وبمشاركة الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي، والدكتورة غادة الطويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

نظم المؤتمر وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية بإشراف الدكتور محمد ميعاد مقرر المؤتمر والدكتور عمر عبد الحافظ والدكتورة هند شعبان والدكتورة جهاد طاهر، كما شارك في التنظيم اتحاد الطلاب.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم خلال كلمته إلى أن الهدف من المؤتمرات الطلابية دعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي جاء من ضمن أهدافها المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وتنص على أن تتخذ مصر المعرفة والابتكار والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء علي كل ما هو جديد في علوم الحاسب، وتبادل البحوث والخبرات العلمية الجديدة بين الطلاب، بالإضافة إلى دعم وتنظيم وتحقيق المبادرات الطلابية في المجالات العلمية والبحثية، ونشر الإنتاج البحثي والإبداعي لهم.

ومن جانبه - قدم الدكتور تامر شوقي نبذة عن مركز الدعم الأكاديمي للطلاب بالجامعة، والذي يعتمد على تطبيق معايير و مواصفات الجودة في نظم التعليم الحديثة و المتطورة، لخدمة العملية التعليمية، بهدف رعاية الطلاب المتفوقين و الارتقاء بمستوى الطلاب المتعثرين وذوي الاحتياجات الخاصة، و تقديم الدعم الأكاديمي الذي يحتاجه الطلاب خلال دراستهم الأكاديمية.

وأفادت الدكتورة غادة الطويل أن المؤتمر شارك به 500 طالب وطالبة ب 44 بحث و 47 بوستر ، بواقع 240 طالب وطالبة ببرنامج علوم الحاسب، و 200 طالب وطالبة ببرنامج نظم المعلومات، و40 طالب وطالبة ببرنامج هندسة البرمجيات، و 13 طالب وطالبة ببرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية.

وخلال المؤتمر - تم تقديم محاضرة تعريفية عن المركز الجامعي للتطوير المهني، وخدماته للطلاب قدمها الدكتور أحمد مندور ، كما قام المهندس بيشوي عادل بإلقاء محاضرة عن معهد ITI ، والدورات التدريبية المتميزة التي يقدمها للطلاب.

وقبل بداية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - قام الدكتور محمد عبد النعيم بافتتاح معرضين- معرض فني للطلاب وآخر للمشغولات اليدوية بالاشتراك مع كلية الطب البيطري بإشراف الدكتورة داليا منصور عميد الكلية.

هذا وتم إهداء درع كلية الحاسبات والمعلومات إلى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس؛ تقديراً لمجهوداته ودعمه المتواصل للكلية، وتسلمه الدكتور محمد عبد النعيم نيابة عن سيادته، كما تم تقديم درع الكلية إلى الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي، مع تقديم درعين للشركات الراعية للمؤتمر.

وفي ختام المؤتمر - تم تكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة، ومنظمي المؤتمر، والإعلان عن المشاريع البحثية والبوسترات الفائزة وتكريم الفائزين.

كما قدمت الشركات الراعية جوائز مالية لأفضل 7 عروض وأفضل 4 بوستر.

يُذكر أنه تم تقييم المشروعات البحثية المقدمة من قبل 8 لجان، تضم نخبة من المتخصصين من أساتذة كلية الحاسبات والمعلومات.



جانب من المؤتمر (1)



جانب من المؤتمر (2)