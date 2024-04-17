اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أبريل 2024 04:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ولى العهد السعودى يبحث هاتفيًا مع رئيس الإمارات وأمير قطر تداعيات التصعيد العسكرى بالمنطقة

الأربعاء، 17 أبريل 2024 03:00 ص
ولى العهد السعودى يبحث هاتفيًا مع رئيس الإمارات وأمير قطر تداعيات التصعيد العسكرى بالمنطقة ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان
أ ش أ

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بحث ولى العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، جرى بينهما، تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار، وأهمية بذل الجهود لمنع تفاقم الأوضاع لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي، تلقى أيضا اتصالاً هاتفياً، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تم خلاله بحث تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها والتصعيد العسكري الأخير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار، وأهمية بذل كافة الجهود لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.







محمد بن سلمان

السعوديه

تميم بن حمد

قطر

محمد بن زايد

الامارات




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