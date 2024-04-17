وكيل تموين الأقصر يتفقد المخابز ومطحن إسنا لمتابعة توريد القمح.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، جولة للمرور على المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية بدائرة مدينة إسنا، وكذلك تفقد العمل داخل مطحن إسنا ومتابعة توريد القمح وجودة الدقيق البلدى، مع بداية الموسم الجديد لتوريد القمح للشون والصوامع بالمحافظة.

وشارك في جولة وكيل تموين الأقصر، رئيس قطاع المطاحن المهندس ياسر فوزى، حيث قاموا بتفقد عدد من المكاتب التموينية ومراكز الخدمة التموينية للمواطنين، كما عقد اجتماع مع أصحاب المخابز السياحية والافرنجية لبحث سبل تخفيض الأسعار لخدمة المواطنين خلال الفترة المقبلة، داخل مقر مجلس مدينة إسنا، وحضر الاجتماع المهندس عبد الرزاق الصافي وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، ونجلاء مدير إدارة تموين إسنا، وأحمد طه مدير الرقابة التموينية بالإدارة، والمفتشين بديوان عام المديرية والمفتشين بإدارة تموين إسنا.

وكانت قد شهدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عقد اجتماع بين مسؤولي مديرية التموين والغرفة التجارية بالأقصر بشعبة البقالة والمخابز، وذلك للعمل على تنظيم سلسلة من الحملات والجولات اليومية على المحلات والمخابز لرصد تخفيض أسعار السلع والخبز خلال الفترة المقبلة.

وكشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه إستمراراً لتضافر جهود مديرية التموين والغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، تم عقد اجتماع عاجل بحضور الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة ممثلة فى رئيس شعبة البقالة ورئيس شعبة المخابز وأمين الغرفة التجارية المصرية بالأقصر، وبرئاسته والمهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، وذلك لمتابعة تخفيض أسعار السلع الأساسية.

ويضيف الدكتور تامر صلاح مختار، إنه تم خلال الاجتماع المشترك بين المديرية والغرفة التجارية وضع خطة لاستمرار الإجراءات التي تعلنها وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطار السيطرة وضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية بالأسواق، ومتابعة إنخفاض أسعار تلك السلع حيث تراوحت بين 25% إلى 30% للمواد الغذائية، ونسبة 40% للدقيق الفاخر الذى إنعكس على سعر الرغيف السياحى والإفرنجى تباعاً.



تفقد عمل مطحن إسنا خلال بدء موسم القمح



جولة لمتابع توريد القمح فى مطحن إسنا



جولة لمتابعة بيع الخبز السياحى للمواطنين بإسنا



جولة وكيل التموين فى مطحن إسنا خلال توريد القمح



متابعة العمل فى مطحن إسنا مع بداية موسم توريد القمح



وكيل تموين الأقصر يتفقد المخابز البلدية والسياحية بإسنا