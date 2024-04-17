وكيل الصحة بالإسماعيلية تتفقد قافلة قرية الشهيد خيرى ضمن "حياة كريمة"

الإسماعيلية- صبرى غانم



حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على تفقد القافلة الطبية بإدارة القنطره غرب الصحية، والتى نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياه كريمة »، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيليه، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين ،والتى تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة .



و تفقدت وكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي علي المرضى في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل 8 عيادات تخصصيه "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، المسالك البولية، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجاناً ،وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 773 مريض خلال يومى القافلة.



وأشارت الدكتوره بثينه بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة على مدار يومين كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت القافلة 228 مواطن بعيادة الباطنة ،و 169 حالة بعيادة الأطفال ، 82 مواطن بالجراحة العامه، 46 مواطن بعيادة الأسنان،51 مواطن بعيادة الجلدية ،واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 45 سيدة ،و 51 سيدة بعيادة النساء، واستقبلت عيادة المسالك 59 حالة ،أما عيادة الكشف عن الامراض المزمنه الضغط والسكر استقبلت 43 حالة ، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتورة رضوى جنيد مدير إداره الطب العلاجى والدكتوره رشا فرحان مدير مكتب الدعم الفنى ودكتوره بثينه بركات منسق القوافل العلاجية ،ودكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية الصحة بالإسماعيلية.



القافله الطبيه بقرية الشهيد (1)



القافله الطبيه بقرية الشهيد (2)



القافله الطبيه بقرية الشهيد (3)



القافله الطبيه بقرية الشهيد (4)