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وفاة الحاج أبو السباع بعد استضافتة لزوار المسجد النبوى لـ40 عاما.. فيديو وصور

الأربعاء، 17 أبريل 2024 03:19 م
وفاة الحاج أبو السباع بعد استضافتة لزوار المسجد النبوى لـ40 عاما.. فيديو وصور الحاج إسماعيل الزعيم
وكالات

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توفى أمس الثلاثاء السوري إسماعيل الزعيم "أبو السباع"، عن عمر ناهز 96 عامًا، واشتهر بعمله الخيري في تقديم الشاي والقهوة والخبز مجانًا منذ أكثر من 40 عامًا لزوار المدينة المنورة.

 

الحاج اسماعيل
 

 

وتداول الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، صورًا للحاج إسماعيل الزعيم أبو السباع، في أثناء جلوسه في شوارع المدينة المنورة وبجوار المسجد النبوي، وأمامه الكثير من الأواني الخاصة بتقديم الشاي والأكواب وتجهيزها قبل تقديمها للزوار.

وبحسب موقع اليوم السعودى، انتقل إسماعيل الزعيم ابن مدينة حماة إلى المملكة، وعاش في المدينة المنورة منذ عام 1982حتى وفاته، وقضى 40 عامًا من حياته في خدمة زوار رسول الله.

 

الحاج اسماعيل ابو السباع
 

 

ويعود اللقب الذي يعرف به الشيخ إسماعيل لعمله الخيري، إذ اشتهر بضيافته القهوة المرة السعودية والماء والتمر والزنجبيل والشاي والخبز بشكل مجاني للمارة رافضًا قبول أي مبالغ.
 







المسجد النبوى

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اخبار السعودية




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