وزير المالية الإسرائيلى: لا يمكن منح الجيش "شيك على بياض" دون تدقيق

وكالات

نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قوله، اليوم (الأربعاء)، إنه لا يمكن منح الجيش "شيكاً على بياض" دون تدقيق داخلي.

وقال الوزير في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي نشرتها الصحيفة، إن الجيش يحتاج لإجراء بعض التدقيق الداخلي قبل أن يصادق له على زيادة في الميزانية، وذلك بعد هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف "لقد أعطينا الجيش شيكاً على بياض ووثقنا به ثقة عمياء، ثم تلقينا هجوم السابع من أكتوبر. لقد سئمت من الثقة بالجيش. أحبهم وأقدرهم وأدعمهم، ولكن لست مستعداً لمنحهم شيكاً على بياض".