اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2024 08:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

وزير المالية الإسرائيلى: لا يمكن منح الجيش "شيك على بياض" دون تدقيق

الأربعاء، 17 أبريل 2024 07:32 م
وزير المالية الإسرائيلى: لا يمكن منح الجيش "شيك على بياض" دون تدقيق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قوله، اليوم (الأربعاء)، إنه لا يمكن منح الجيش "شيكاً على بياض" دون تدقيق داخلي.

وقال الوزير في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي نشرتها الصحيفة، إن الجيش يحتاج لإجراء بعض التدقيق الداخلي قبل أن يصادق له على زيادة في الميزانية، وذلك بعد هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف "لقد أعطينا الجيش شيكاً على بياض ووثقنا به ثقة عمياء، ثم تلقينا هجوم السابع من أكتوبر. لقد سئمت من الثقة بالجيش. أحبهم وأقدرهم وأدعمهم، ولكن لست مستعداً لمنحهم شيكاً على بياض".

 







إسرائيل

الجيش الإسرائيلى

غزة

قطاع غزة

وزير المالية الإسرائيلى

فلسطين

بتسلئيل سموتريتش




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة